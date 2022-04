Moto: Spagna; le Suzuki di Mir e Rins brillano nella FP1

ROMA, 29 APR - Suzuki in evidenza nelle prime libere MotoGP del gran premio di Spagna, sul circuito andaluso di Jerez. Joan Mir è stato il più veloce in 1'38"194, precedendo di 25 millesimi il compagno di team Alex Rins. Terzo tempo per Alex Marquez (LCR Honda, +0.174), quarto ancora un pilota spagnolo, Aleix Espargaro (Aprilia, +0.232). Quinto il campione in carica Fabio Quartararo (Yamaha, +0.245), incappato in una scivolata alla curva 13. Seguono Nakagami (LCR Honda), Binder (KTM), Pol Espargaro (Honda), Vinales (Aprilia). Chiude la top-ten Jack Miller, con la prima delle Ducati. Undicesimo tempo per Marc Marquez, dodicesimo per Enea Bastianini, migliore degli italiani, tredicesimo per Francesco Bagnaia.

