Moto: Spagna; Quartararo punta a bissare successo di Portimao

ROMA, 28 APR - Fabio Quartararo e Alex Rins protagonisti della conferenza stampa a Jerez de la Frontera, dove domenica si corre la sesta prova del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha vincendo in Portogallo (primo successo della stagione) è balzato in vetta alla classifica a pari punti con lo spagnolo della Suzuki. "Tornare alla vittoria è stato grandioso dopo un inizio così difficile - ha detto Quartararo - Abbiamo il potenziale per ripeterci in Spagna". "C'è tanto equilibrio, sarà una gara combattuta, quest'anno in tanti sono veloci - è il pronostico di Rins - Ho molta fiducia, mi piace questa pista. Lo scorso anno ho avuto un incidente alla Curva 6, ma il passo non era male".

