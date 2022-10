Moto: Thailandia, Arbolino vince gara Moto2 fermata per pioggia

ROMA, 02 OTT - Tony Arbolino ha saputo mentre rientrava al box di aver vinto la gara in Thailandia della classe Moto2. Prova tormentata dalla pioggia che ha consigliato la safety commissione prima di rinviarne la partenza, poi accorciarla da 24 a 16 giri, infine far esporre la bandiera rossa quando mancavano 8 giri al termine. Dopo un'altra pausa, si è deciso di completare solo 5 giri, ma l'intensità del diluvio ha fatto propendere per lo stop definitivo, mentre i piloti rientravano dal giro di ricognizione. Al momento della bandiera rossa Arbolino (al secondo successo in Moto2) era in testa, davanti al ceco Filip Salac e allo spagnolo Aron Canet. Non essendo stati percorsi i due terzi della distanza di gara il GP della Thailandia assegna metà punti.

