Moto: Valencia; prime libere a Quartararo, Bagnaia 17/o tempo

ROMA, 04 NOV - Francesco Bagnaia non forza nella prima sessione di prove libere del Gp della Comunità Valenciana e con la sua Ducati fa segnare solo il 17/o tempo, a sei decimi dal migliore, Fabio Quartararo, che al contrario in sella alla Yamaha cerca già i limiti per trovare la strada verso il suo unico obiettivo nell'ultima gara stagionale, la vittoria. Nonostante il fastidio al dito medio della mano sinistra, fratturato a Sepang, il francese della Yamaha è stato sempre davanti a tutti e ha chiuso con il tempo di 1'31''399. Molto vicini al leader di mattinata sono stati Marc Marquez (+0.035) con la Honda e Brad Binder (+0.071) sulla Ktm, seguiti nell'ordine da Jack Miller con la Ducati ufficiale, Alex Rins con la Suzuki e dalle Ducati di Johann Zarco e Jorge Martin. Bagnaia ha completato una ventina di giri provando due moto con assetti diversi, come ha spiegato a Sky il team manager Ducati, Davide Tardozzi. "Quartararo sta facendo di tutto per vincere ma noi non abbiamo particolari pressioni e ci stiamo mettendo nella miglior condizione possibile per fare una gara insieme ai primi", ha detto ancora Tardozzi.

