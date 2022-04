Moto: via libera dai medici, Marquez in gara ad Austin

(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 APR - Il sei volte campione del mondo della MotoGp, Marc Marquez, che ha saltato due Gp a causa di una caduta durante il riscaldamento in Indonesia, tornerà in gara questo fine settimana ad Austin. Lo ha annunciato oggi il team Honda. Afflitto da allora da problemi agli occhi, il 29enne pilota spagnolo "ha ricevuto l'autorizzazione dall'équipe medica", per schierarsi al Gran premio delle Americhe, in programma domenica: "I medici hanno autorizzato Marc Marquez a riprendere le gare nel Gp dopo la sua caduta durante il riscaldamento del Gp dell'Indonesia e la diagnosi di diplopia che ne è seguita", ha detto la 'sua' squadra in un comunicato. (ANSA-AFP).

