Moto: Yamaha la più veloce nello Shake-down a Sepang

ROMA, 05 FEB - Una Yamaha guida le prove a Sepang, in Malesia, che sono state caratterizzate dalla pioggia. Sulla pista malese è andata in scena la prima giornata dello shake-down, ovvero i test della MotoGp riservati esclusivamente ai collaudatori dei costruttori che prenderanno parte al prossimo Mondiale e agli esordienti (in questo caso solo lo spagnolo Augusto Fernandez, che ha operato il salto nella classe regina dopo avere vinto il titolo iridato nella Moto 2). Il tre volte vincitore del Gp, Crutchlow, aveva a disposizione tre YZR-M1: due moto con specifiche 2023, una moto con specifiche 2022. La Yamaha ha sfruttato anche le prestazioni dei piloti giapponesi Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane. L'obiettivo principale è stato individuato sul nuovo motore più aggressivo della Yamaha. Crutchlow ha registrato una velocità massima di 330 km/h, secondo i tempi in tempo reale del circuito, solo un paio di chilometri in meno rispetto al più veloce. Inoltre, guardando indietro ai test di Sepang 2022, la velocità massima della Yamaha è stata di 327 km/h. Si girerà anche domani e martedì; i piloti ufficiali scenderanno in pista nel week-end del 10-12 febbraio sempre a Sepang. Il secondo tempo di giornata è stato fatto registrare da Augusto Fernandez (2'01"331), terzo crono per un'altra Yamaha e poi la prima Honda guidata da Stefan Bradl. La Ducati, detentrice del titolo iridato con Francesco Bagnaia, è stata portata in pista da Michele Pirro: settimo crono a quasi un secondo dal leader.

