ROMA, 19 GIU - Lo spagnolo Izan Guevara (GasGas) ha vinto il Gp di Germania classe Moto3, dominando la gara fin dai primi giri. Secondo posto per l'italiano Dennis Foggia (Honda) e terzo per il leader del mondiale, Sergio Garcia (GasGas). In classifica, Garcia ha sette punti di vantaggio su Guevara e 51 su Foggia. Prova opaca per gli altri piloti italiani in gara: Migno ha chiuso undicesimo, Bartolini 14/o e Nepa 15/o

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA