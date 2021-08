Moto, in Austia Jorge Martin vince il Gp di Stiria

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio di Stiria in Austria. Dietro allo spagnolo Joan Mir su Suzuki e il leader della classifica piloti su Yamaha Fabio Qartararo. Sempre lontano e mai protagonista Valentino Rossi, solo 13/o dopo che giovedì scorso ha annunciato l’addio alla MotoGp a fine stagione.

"Ancora non riesco a crederci, forse è per questo che non sembro tanto entusiasta ma quello che ho fatto oggi è fantastico. Ho mantenuto un passo costante per tutta la gara, ma anche se avessi commesso qualche errore il mio obiettivo sarebbe stato vincere la gara". Questo il commento a caldo di Jorge Martin, vincitore del GP di Stiria. "Negli ultimi giri ho pensato ad un sacco di cose e a tutte le persone che mi vogliono bene. Mi sono un pò distratto quindi forse è per che questo sono andato meno bene. Ringrazio la mia famiglia, oggi ho fatto un passo importante verso il mio sogno di diventare campione del mondo. Dedico questa vittoria anche per mio nonno, che sta ancora lottando", ha concluso lo spagnolo della Ducati.

Il GP di Stiria è stato interroto perché pochi giri dopo la partenza si è verificato un brutto incidente che ha coinvolto Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini) e Dani Pedrosa (Red Bull KTM). Sul circuito di Spielberg, le moto sono state avvolte dal fuoco e le fiamme hanno invaso la pista. Fortunatamente nessun pilota ha riportato gravi conseguenze, ma la gara è stata immediatamente sospesa con lo sventolamento della bandiera rossa. Poi la corsa è ripresa.



