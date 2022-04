MotoGP: Argentina, doppietta Aprilia in FP2,vola Aleix Espargaro

ROMA, 02 APR - Le Aprilia di Aleix Espargaro (1'38"244) e Maverick Vinales hanno chiuso con il primo e secondo tempo le seconde e ultime libere della MotoGP in Argentina. Terza la Ducati di Jack Miller, seguito dalla Yamaha di Fabio Quartararo e dalla KTM di Brad Binder. Poi le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Jorge Martin, Johan Zarco, e Luca Marini - tutti su Ducati - completano l'elenco dei 10 piloti qualificati direttamente alla Q2. Dovranno guadagnarsela passando per la Q1 sia Miguel Oliveira, vincitore in Indonesia, sia Francesco Bagnaia, solo 12/o al termine della FP2.

