MotoGP: Argentina, Nakagami il più veloce nelle prime libere

ROMA, 02 APR - Sono arrivati tutti negli ultimi 5' delle prime libere i migliori tempi della MotoGP sul circuito di Termas, in Argentina. Guarito a tempo di record dal Covid, Takaaki Nakagami è stato il più veloce in 1'39"028. Il giapponese su Honda ha preceduto la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.127 millesimi) e la Honda HRC di Pol Espargaro (+0.195). Quarto tempo per il fratello Aleix Espargaro (Aprilia, +0.196), quinto per Marco Bezzecchi, migliore dei piloti italiani (Ducati del Mooney VR46 Racing Team, +0.202). Attardate le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller, rispettivamente 12/o e 17/o.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA