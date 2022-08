MotoGp, Gb: Espargaro il più veloce nelle terze prove libere

(ANSA-AFP) - SILVERSTONE, 06 AGO - Aleix Espargaro (Aprilia) ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, a Silverstone, azzerando il tempo di Fabio Quartararo (Yamaha) di ieri e relegando il francese al 6/o posto. Espargaro, secondo nel Mondiale piloti dietro Quartararo, prima del 12/o round della stagione della MotoGp, in programma domani, mette così sotto pressione il francese, prendendo il miglior punteggio prima delle qualifiche delle 15,10. Lo spagnolo, percorrendo i 5,9 km in 1'58"254, ha preceduto il connazionale Jorge Martin di soli 28 millesimi. L'australiano Jack Miller e il francese Johann Zarco, terzo in campionato, seguono a meno di un decimo di secondo dal pilota Aprilia. Zarco avrebbe potuto fare anche meglio, ma è caduto in un giro molto veloce. Il leader del campionato Quartararo è 365 millesimi dietro Espargaro. Undicesimo venerdì, Francesco Bagnaia (Ducati) ha evitato la trappola dei ripescaggi, risalendo al settimo posto. (ANSA-AFP).

