MotoGp, in Olanda è Espargarò il più veloce nelle terze libere

(ANSA-AFP) - ASSEN (OLANDA), 25 GIU - Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia), in 1'32"164, e il francese Fabio Quartararo (Yamaha), in ritardo di 0"041, hanno ottenuto i migliori tempi dopo la terza sessione di prove libere del Gp d'Olanda nella Classe MotoGp, ad Assen. Nonostante una caduta a fine sessione, Espargarò ha dominato la sessione, che è andata in scena sotto il sole e dunque su pista asciutta. Terzo tempo per lo spagnolo Alex Rins, su Susuki, in ritardo di 0"156; quarto il giapponese Takaaki Nakagami, su Honda, a 0"191 e quinto Marco Bezzecchi, su Ducati, a 0"218. Francesco Bagnaia (Ducati) si è dovuto accontentare del sesto crono, a 0"276 da Espargarò. Alle 14,10 la pole. (ANSA-AFP).

