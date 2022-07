Motogp: Marquez avvia fisioterapia,'braccio sta recuperando'

ROMA, 15 LUG - Sei settimane dopo la nuova operazione al braccio destro, Marc Marquez ha deciso di iniziare la fisioterapia: e' l'esito del controllo effettuato dal pilota spagnolo all'ospedale Ruber Internacional di Madrid, sotto la supervisione dell'equipe medica guidata dal chirurgo Joaquin Sánchez Sotelo. "Abbiamo fatto un passo importante sulla via del mio recupero - il commento di Marquez, in un comunicato del suo team, Repsol Honda - In questo secondo controllo i medici hanno confermato che l'omero si sta consolidando correttamente, e ora posso cominciare la fisioterapia al braccio destro e l'allenamento cardio. Sono molto entusiasta di poter recuperare la mobilità nel mio braccio per continuare a progredire nel processo di recupero. Voglio ringraziare l'intero team medico per la cura e l'attenzione". Da parte sua, Sotelo ha confermato "la buona evoluzione clinica", fissando a sei settimane il nuovo controllo

