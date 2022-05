Motogp: Suzuki conferma abbandono a fine 2022

ROMA, 12 MAG - Suzuki ha ufficializzato la volontà di lasciare la MotoGP a fine 2022. In una nota il marchio giapponese sottolinea che in proposito è in corso una trattativa con Dorna. "Purtroppo l'attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni - afferma la nota - stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie".

