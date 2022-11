MotoGP: test a Valencia, il 2023 è già cominciato

ROMA, 08 NOV - Ad appena 48 ore dalla fine della stagione 2022, i test di oggi a Valencia hanno aperto il 2023 della classe MotoGP. Le più veloci della sessione mattutina sono state le Aprilia di Maverick Vinales (1'30"325) e Aleix Espargaro (+0.073). Terza la Ducati di Jorge Martin (+0.251). Squadre e piloti hanno avuto un assaggio delle novità - su telai, motori e, le più visibili, aerodinamiche - che li attendono nel prossimo mondiale. Spesso moto 'ibride', che uniscono parti vecchie a componenti da provare. In tanti hanno vestito per la prima volta nuovi colori. Come Jack Miller, che ha visto il suo '43' passare sulla carena della KTM, mentre Enea Bastianini (quarto a +0.267), in tuta rossa, ha preso il posto dell'australiano nel box della Ducati ufficiale. Moto tutte da scoprire per Alex Marquez (dalla Honda LCR alla Ducati del team Gresini) e per i due piloti Suzuki: Joan Mir (ora alla Honda Repsol) e Alex Rins (che ha sostituito Marquez). In pista due team nuovi di zecca: Gas Gas ha esordito con Pol Espargaró e il campione mondiale della Moto2, Augusto Fernandez; Aprilia ha osservato i primi giri del team satellite rappresentato dalla struttura RNF, che dice così addio a Yamaha. Alla guida delle RS-GP Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

