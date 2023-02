MotoGp: test Sepang, Bagnaia subito veloce con Ducati n.1

ROMA, 10 FEB - Sono in pista dalle tre della scorsa notte, ora italiana, sulla pista di Sepang, in Malaysia, i protagonisti del Mondiale MotpGp, al primo vero contatto con le moto che useranno nella stagione 2023, al via a fine marzo col Gp del Portogallo. A guidare la pattuglia nei test pre-stagionali è il campione del mondo Francesco Bagnaia, sulla nuova Ducati che esibisce il n.1 sulla carena, rinnovata rispetto alla moto 2022. L'italiano sembra trovarsi già a suo agio con la Desmosedici e dopo sei ore di test ha fatto segnare il secondo tempo, alle spalle di Jorge Martin (1'58''737 con la Ducati Pramac), e subito davanti al suo nuovo compagno di scuderia, Enea Bastianini. Subito in evidenza anche le Aprilia, con Maverick Vinales e Aleix Espargaro, ma è apparso già in forma Marc Marquez, settimo con la nuova Honda, subito dietro alla Yamaha di Fabio Quartararo. E' molto il lavoro che aspetta i piloti nei test in programma fino a domenica. Marquez ha a disposizione ben quattro moto diverse, Quartararo, e come lui il compagno di squadra Franco Morbidelli, tre.

