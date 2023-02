MotoGp: test Sepang, Bezzecchi più veloce nella prima giornata

ROMA, 10 FEB - C'è una Ducati davanti a tutti a conclusione della prima giornata di test pre-stagonali della MotoGp a Sepang, in Malaysia. E' la Desmosedici Gp22 del team Mooney VR46, condotta da Marco Bezzecchi, che ha chiuso il suo miglior giro in 1'58''470, precedendo di 130 millesimi l'Aprilia ufficiale di Maverick Vinales e di 260 la Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, ha fatto segnare il quinto tempo assoluto con la Ducati n.1, mentre sono rimasti fuori dalla top 10 altri due campioni iridati come Fabio Quartararo, undicesimo con la Yamaha ufficiale, e Marc Marquez, 12/o con la Honda. I team MotoGp lavoreranno fino a domenica in Malaysia in vista dell'esordio in gara nel Gp del Portogallo a fine marzo, ma altre due sessioni di test sono previste il mese prossimo prprio sul circuito lusitano di Portimao.

