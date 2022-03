Motta: "Gispiaciuto per eliminazione PSG da Champions"

LA SPEZIA, 11 MAR - Ha sofferto davanti alla tv, tifando il club in cui ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quello da tecnico nelle giovanili. Thiago Motta partecipa del dramma sportivo del PSG, eliminato a sorpresa dalla Champions League dopo la sconfitta in rimonta patita dal Real Madrid. "Mi dispiace molto. Ho tanti amici a Parigi, tanti ex compagni di squadra. Conosco molto bene la loro tristezza e quella del presidente, che fa sempre il massimo per ottenere la vittoria di questa competizione - ha detto a margine della conferenza stampa che precede Spezia-Cagliari di campionato -. Quando giochi a quel livello, ogni risultato è possibile e nulla è facile. Sono vicino ai tifosi, che si meriterebbero di poter festeggiare il trofeo per tutto ciò che hanno fatto in questi anni. Speriamo che il prossimo sia l'anno buono".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA