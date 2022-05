Mourinho interrompe conferenza stampa, doccia di spumante

TIRANA, 26 MAG - Conferenza stampa interrotta per José Mourinho in sala stampa a Tirana. Mentre stava parlando, ancora visibilmente emozionato, e ripetendo quanto sia speciale vincere con la Roma, "perché qui o a Porto non è come al Manchester United dove ci sono squadre costruite per vincere", sono entrati in sala stampa alcuni giocatori (Bove, Mancini, Ibanez) che hanno 'innaffiato' di spumante il loro allenatore per poi abbracciarlo. Mourinho, piacevolmente sorpreso, ha ricambiato gli abbracci e poi è andato a festeggiare con loro.

