Mourinho "oggi due partite Roma, senza e con Dybala"

ROMA, 13 NOV - "Oggi devo commentare due partite, una fino al 70' ed un'altra dei venti minuti successivi. Nella prima i tifosi volevano andare a casa, qualcuno fischiava, non stavamo giocando bene. Poi abbiamo creato più che nei 70 minuti precedenti e anche di quanto avevamo fatto nelle ultime tre o quattro partite. Cosa è successo? E' entrato Dybala". Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo l'1-1 col Torino. "Si capisce cosa succede quando un giocatore come Paulo non gioca. Quanti punti avremmo avuto in più con Dybala in campo nelle ultime sei partite?", aggiunge il portoghese. "Ora comincia la lunga sosta e avremo modo di allenarci e migliorare ma sarà anche tempo per qualcuno dei giocatori fare un'autocritica, come farò anche io con me stesso - sottolinea Mourinho -. Comunque siamo una squadra unita, piena di spirito. Altre dopo il rigore sbagliato sarebbero 'morte', noi abbiamo continuato a giocare trovando il pareggio e con qualche minuto in più avremmo anche vinto" conclude.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA