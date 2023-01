Mourinho, onorato per chiamata dal Portogallo ma sono qui

ROMA, 12 GEN - "Voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese, quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso. Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina, ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore. Ma non sono andato. Sono qui, e questo interessa". Lo ha detto Josè Mourinho dopo la vittoria in Coppa Italia sul Genoa, commentando le indiscrezioni delle ultime settimane che lo vedevano sulla panchina del Portogallo, poi andata allo spagnolo Roberto Martinez. Tornando alla partita di Coppa Italia, 'Mou' aggiunge: "La Roma dà sempre il massimo, per questo i ragazzi hanno il mio affetto. Ma devo dire che mi sono dispiaciuti i fischi a Zaniolo e mi dispiace che il mio club in questo senso non abbia la forza di andare dritto". Conclude parlando di Dybala: "Quando c'è Paulo la musica è diversa - Con il problema di Pellegrini volevo fare di tutto per non andare ai supplementari e ho deciso di mettere Paulo, e sono questi giocatori che fanno gli allenatori bravi". Previsti per domani, invece, gli accertamenti per Pellegrini, uscito per un problema muscolare che mette il capitano giallorosso a rischio per la gara con la Fiorentina.

