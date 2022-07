Mundial'82: Draghi a campioni, "continuate a ispirare Paese"

ROMA, 11 LUG - "Caro Tardelli, cari Campioni dell'82, sono davvero felice di mandarvi un saluto in occasione di questo evento che celebra il vostro trionfo ai Mondiali di Spagna. Quarant'anni fa siete entrati nella storia del calcio e del nostro Paese". È quanto scrive il Presidente del Consiglio Mario Draghi in una lettera a Marco Tardelli e ai campioni dei Mondiali dell'82 in occasione della première del docufilm "Italia 1982, una storia azzurra" al Maxxi di Roma. "In un momento difficile ci avete regalato una gioia incontenibile, un'estate indimenticabile - ha continuato - Tutti noi ricordiamo i gol di Paolo Rossi, l'urlo di Marco Tardelli, l'emozione di Nando Martellini, l'esultanza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini". Poi conclude: "A distanza di quattro decenni la vostra nazionale continua a ispirare tutti noi per la sua compattezza, il gioco di squadra, la sincerità delle amicizie. Sono qualità che vi hanno distinto nello sport e nella vita. E sono queste caratteristiche che fanno di voi dei campioni, un esempio per generazioni di italiani".

