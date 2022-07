Musetti "dedica a mia nonna, vittoria bel test per il cuore..."

ROMA, 24 LUG - "Questo titolo lo dedico a mia nonna, con lei ho un rapporto speciale. Questa vittoria è un bel test per un attacco di cuore...". Lorenzo Musetti esulta e sorride mentre solleva ad Amburgo il primo titolo della sua carriera: il ventenne azzurro, grazie al successo nel torneo Atp 500, da domani balza al n.31 della classifica mondiale e sarà il suo best ranking. Ai ringraziamenti di rito ("ho un grande team") Musetti ha unito un grande elogio dell'avversario, lo spagnolo Carlos Alcaraz, indicato come prossimo numero uno: "Oggi hai salvato così tanti match point - ha aggiunto Musetti - Sei un grande lavoratore e mi ispiro a te, i sacrifici che faccio sono ispirati al tuo lavoro. E' stato un match davvero divertente".

