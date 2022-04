Nadal "torno a Madrid, ho troppa voglia di giocare"

ROMA, 26 APR - Rafael Nadal tornerà in campo all'Open di Madrid della prossima settimana, a meno di un mese dall'inizio del Roland Garros, il torneo che lo spagnolo ha vinto 13 volte. Il 35enne maiorchino ha ripreso ad allenarsi giorni fa dopo essere stato fermo quattro settimane a causa di un'infrazione alle costole e ha annunciato sui social che vuole partecipare al Masters 1000 madrileno nonostante sia "a corto di preparazione" ma, ha sottolineato, "ho tanta voglia di giocare e giocare in casa perché le occasioni sono poche. Ci vediamo a Madrid". Nadal si era infortunato contro lo statunitense Taylor Fritz nella finale di Indian Wells il 22 marzo scorso e annunciò di prevedere uno stop di quattro/sei settimane. Quella sconfitta pose fine alla sua serie di 20 vittorie consecutive cominciata a inizio 2022 comprendente il trionfo agli Australian Open contro Daniil Medvedev. Quel successo gli valse il 21/o titolo in un torneo dello slam, facendolo sopravanzare Novak Djokovic e Roger Federer, fermi a venti.

