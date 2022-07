Napoli: arriva Kvaratskhelia, finalmente sono qui

NAPOLI, 06 LUG - "Ciao, finalmente sono qui, forza Napoli sempre". Così Khvicha Kvaratskhelia ha aperto con un video selfie sui social il raduuno del Napoli che da oggi si sta raccogliendo a Castel Volturno. I giocatori azzurri si radunano tra oggi e domani in vista della partenza per il ritiro prevista per venerì 8 luglio. Oggi tra i primi ad arrivare a Castel Volturno i due nuovi acquisti, l'attaccante georgiano e anche il terzino sinistro uruguayano Olivera. Per i due non sono ancora stati decisi i numeri di maglia. Ad attendere loro e altri arrivati oggi c'era anche il tecnico Luciano Spalletti, che ha parlato con loro e seguito anche i primi test anticovid e fisici condotti dallo staff azzurro. Giunti oggi anche Andrea Petagna, il centrocampista Gianluca Gaetano, tornato in azzurro dopo il prestito e la promozione in serie A ottenuta con la Cremonese, e il portiere Idasiak. Arriverà venerdì a Napoli anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis che partirà con la squadra per Dimaro-Folgarida dove si tiene la prima parte del ritiro fino al 19 luglio con le amichevoli contro l'Anaune Val Di Non il 14 luglio e contro il Perugia il 17 luglio.

