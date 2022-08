Napoli: arriva Sirugu, parte Petagna e Simeone è vicino

NAPOLI, 09 AGO - Ciao Petagna, attesa per Simeone, assalto finale a Raspadori e caccia che continua al portiere tra Kepa e Navas. Il Napoli si lancia nell'ultima parte del mercato con la prima mossa dell'affare chiuso con il Monza che ha preso Petagna: prestito da due milioni e mezzo con un riscatto obbligatorio a dieci milioni, queste le cifre che emergono dall'addio dell'attaccante di riserva azzurro. A Napoli scatterà quindi l'ora di Giovanni Simeone, che lo scorso anno ha segnato 17 gol in campionato ed è pronto a dire la sua in maglia azzurra e provare il terreno di Champions League. L'arrivo è simile a quello di Petagna, prestito con due milioni per la prossima stagione e riscatto obbligatorio da 12 milioni. Più complicata la strada che il Napoli sta percorrendo da tempo verso Raspadori, che è determinato a provare in un top club ma deve fare i conti con le resistenze, finanziarie, del Sassuolo. Proseguono anche le trattative per il portiere: dopo visite e firma per Salvatore Sirigu, il Napoli insiste per arrivare a uno tra Kepa e Keylor Navas, che sembra avere più chance di sbarcare in azzurro. Intanto il gruppo squadra ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, dopo il doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro. Luciano Spalletti aspetta i rinforzi ma per ora costruisce la migliore formazione per l'esordio a Ferragosto a Verona. Dopo un'estate complicata vuole partire con una vittoria.

