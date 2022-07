Napoli: Kim, Koulibaly insostituibile, io do massimo

NAPOLI, 30 LUG - "Sergio Ramos, è stato il mio riferimento. Koulibaly è un giocatore internazionale, insostituibile, io non lo sostituisco e nessuno può farlo, ma farò del mio massimo per giocare al meglio". Kim Min-Jae si presenta così nella sua prima conferenza stampa con la maglia del Napoli a Castel di Sangro, lanciandosi tra grandi nomi del suo ruolo ma sapendo di voler crescere. Il difensore centrale sudcoreano arirvato dal Fenerbhace si descrive: "Ho vari stili di gioco - spiega -. Credo di essere forte in copertura, mi trovo meglio sulla parte di destra, ma è capitato per esigenze di essere più sulla sinistra ma è giusto confrontarsi anche con questa soluzione. Sui lanci lunghi dalla difesa mi adatto alla strategia che mi propongono gli allenatori, se l'allenatore lo proporrà soddisferò le richieste, come ho fatto in passato"

