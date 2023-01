Napoli: Kvaratskhelia non si allena per influenza

NAPOLI, 19 GEN - Ancora a casa Khvicha Kvaratskhelia che non si è allenato anche oggi con i compagni a scopo precauzionale per l'influenza di questi giorni. L'esterno georgiano non era stato convocato per il match con la Cremonese ed è rimasto a casa anche in questi due giorni per curarsi. La febbre è passata oggi ma Kvara è rimasto a casa per evitare ricadute e il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, attende quindi la situazione di domani per decidere poi se può giocare il derby di sabato contro la Salernitana oppure rimanere a riposo per poi rientrare nella sfida contro la Roma della settimana successiva.

