Napoli: Meret, con la Cremonese vogliamo la rivincita

NAPOLI, 09 FEB - "C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima domenica quindi siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché in Coppa Italia è andata come sappiamo e vogliamo prenderci una rivincita". Così Alex Meret lancia su Radio Kiss Kiss Napoli la prossima gara che sarà anche un'opportunità di rivincita contro la squadra lombarda, l'unica quest'anno a vincere al Maradona in Coppa Italia. "E' stata - spiega il portiere del Napoli - una gara strana, eravamo in controllo e poi con due episodi si è andati ai supplementari, poi la lotteria rigori. Vogliamo prenderci una rivincita, consapevoli che se mettiamo sempre questa voglia di vincere possiamo averla alla portata". Un ragionamento che parte dal lavoro di Spalletti: "Il mister - spiega Meret - è molto bravo a tenerci sempre sull'attenti, pronti a dare il massimo, a partire dagli allenamenti. E' molto maniacale in tutti gli aspetti. Ci sta dando tanto dal punto di vista psicologico, non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ma ci sono tanti punti a disposizione e sappiamo che più ne facciamo ora e meglio è, perché sappiamo che la stagione potrebbe cambiare da un momento all'altro, quindi avanti così".

