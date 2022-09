Napoli; Spalletti, a Kvaratskhelia serve tempo per adattarsi

NAPOLI, 02 SET - "Kvaratskhelia ha bisogno ancora di po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà. E' un ragazzo che viene da un Paese diverso dal nostro ed è abituato a cosa differenti. Un po' di adattamento e di conoscenza ci vuole sempre". Luciano Spalletti valuta e approfondisce in conferenza stampa le due ultime prestazioni dell'attaccante georgiano che sono risultate meno brillanti delle precedenti con la maglia del Napoli. "Comunque sono cose normali che dipendono un po' anche dalla forza dell'avversari e da quella che è la condizione in quel momento - spiega l'allenatore dei partenopei -. Una scorciatoia a questo adattamento si può trovare ma si bruciano più energie e alla fine ti viene a mancare qualcosa".

