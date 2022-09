Napoli, Spalletti: "Champions è luna park gioco del calcio"

NAPOLI, 06 SET - "Mi emoziono tantissimo per essere al luna park del gioco del calcio. Sentire le musiche dentro spogliatoio, vedere che a tutti brillano gli occhi, c'è un'atmosfera bellissima". Luciano Spalletti gongola per il ritorno personale e del Napoli in Champions League. "E' un premio - spiega - al grande campionato disputato nella e giocare questa competizione è quello a cui aspirano tutti. In Champions una palla morta in un attimo riprende vita e decide la partita''. ''Questa - conclude - è la differenza sostanziale che si vede tra le gare nei campionati e quelle giocate dai calciatori di livello Champions League''.

