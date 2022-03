Napoli: Spalletti, con scudetto saremmo immortali

NAPOLI, 05 MAR - "Questa parola la posso pronunciare sempre, non è un problema. Noi ora vogliamo giocarci le nostre chance, sapendo che ci giochiamo moltissimo, che abbiamo la possibilità di rendere immortali le nostre carriere con una cosa del genere". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa prima del match contro il Milan, rispondendo sull'ipotesi scudetto se gli azzurri vinceranno domani. "Abbiamo la possibilità - ha spiegato Spalletti - di scegliere se essere dimenticati velocemente o essere ricordati a Napoli. Ma il campionato è ancora tutto da giocare, con squadre fortissime al livello nostro e quindi dipende da molti fattori. Tra gli avversari penso che alcuni possono essere anche più forti di noi ma vedo difficile che siano più motivati di noi ora. Non so se basta ma la chance ce la giochiamo". Spalletti ha parlato di un Napoli che "ha bisogno di determinazione - ha detto - oltre che di giocare a pallone di diventare anche più fisici in campo in qualche momento e riprendersi qualche pallone che sembra di controllo dell'avversario, invece si va, si strappa e si trasforma in gol. Tutto questo è fatto dalla differenza tra la qualità e la forza mentale dei calciatori che differenzia i campioni dai quasi campioni".

