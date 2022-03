Napoli: Spalletti "formazione? Ho ancora un solo dubbio"

NAPOLI, 12 MAR - ''Di solito arrivo a fine settimana con le idee abbastanza chiare sulla formazione da mandare in campo. In questo caso, invece, ho un dubbio, uno solo e me lo porto fino a domani''. Luciano Spalletti non svela i suoi propositi sulla squadra da schierare al Bentegodi contro il Verona, ma ammette che esiste ancora qualche incertezza. ''Si tenta di tener presente tutto - spiega - anche perché ora abbiamo recuperato un po' la rosa e diventa più facile scegliere. Può essere che si vada a cambiare qualcosa da qui alla fine perché abbiamo più calciatori a disposizione''. ''Quelli che sono stati infortunati - conclude il tecnico del Napoli - hanno fatto una preparazione corretta per essere in grado di fare maggior minutaggio di partita''.

