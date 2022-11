Napoli, Spalletti: "Lo stop per i Mondiali non avrà conseguenze"

NAPOLI, 04 NOV - "Non vedo dalla sosta per i Mondiali in Qatar vantaggi o svantaggi per noi. Tutti i club devono affrontnare questa sosta, qualcuno ha qualche calciatore in più ai Mondiali, ma poi la valutazione è anche che non giocare partite di alto livello fa perdere forma a qualche giocatore e invece in Qatar restano belli carichi". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla viglia del match contro l'Atalanta, rispondendo sulle conseguenze dello stop per i Mondiali per il Napoli capolista. "Dal punto di vista nostro - ha detto Spalletti - non temiamo quel periodo perché abbiamo una squadra sana, calciatori che sanno gestirsi e metterci qualità professionale. Per essere un professionista al 100% devi avere un comportamento corretto fuori dal campo e abbiamo molti calciatori che sono allenatori di loro stessi". Il Napoli con i calciatori che non andranno ai Mondiali farà un ritiro in Turchia in date non ancora ufficializzate, con amichevoli per tenere alta la forma".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA