Natale in Nba, festa per Dallas e Philadelphia

ROMA, 25 DIC - Luka Doncic si ferma a 32 punti, LeBron James arriva a 38, ma è Dallas a vincere uno dei match di Natale della Nba, condannando i Lakers alla quarta sconfitta consecutiva. I Mavericks, in ritardo di 11 punti all'intervallo lungo (54-43) segnano ben 51 punti nel terzo quarto e si impongono 124-115. Per Dallas, la terza vittoria di fila porta anche la firma di Chris Wood, autore di 30 punti, mentre James sembra predicare nel deserto. La prima partita della giornata festiva, un classico come New York Knicks-Philadelphia 76ers, i Sixers partono lenti e alla prima sirena si trovano a -12, ma non affondano e nel quarto periodo, con un parziale di 21-4, portano a segno il sorpasso per il 119-112 finale che vale l'ottava vittoria consecutiva. Il miglior marcatore è Embiid, con 35 punti e Harden ne fa 29, con ben 13 assist, mentre aa Knicks non bastano i 35 di Randle.

