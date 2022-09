Nations League: 1-0 in Portogallo; Spagna alla Final Four

ROMA, 27 SET - E' la Spagna la quarta nazionale che, a giugno dell'anno prossimo in Olanda, parteciperà alla Final Four della Nations League. La nazionale del ct Luis Enrique ha conquistato la qualificazione 'all'ultimo tuffo', ovvero con un gol di Morata al 43' st che le ha permesso di vincere per 1-0 in casa del Portogallo, a cui sarebbe bastato un pari per passare. Invece i portoghesi sono stati beffati, e alle finali vanno gli spagnoli, già rivali dell'Italia nella Final Four della scorsa edizione, quando in semifinale vinsero 2-1a S. Siro contro gli azzurri. All'edizione del 2023, oltre alla Spagna, prenderanno parte Croazia, Italia e Olanda. Nello stesso gruppo, il 2 della lega A, la Svizzera ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca che quindi retrocede in lega B.

