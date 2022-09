ROMA, 26 SET - L'Italia si è qualificata per la Final Four di Nations League, in programma nel giugno prossimo. Gli azzurri nell'ultima partita del gruppo 3 hanno battuto l'Ungheria 2-0 (1-0) scavalcando i magiari in testa alla classifica. A segno Raspadori al 27' del primo tempo e Dimarco al 7' della ripresa. Decisivo Donnarumma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA