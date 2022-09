ROMA, 25 SET - Dopo avere saltato per infortunio la partita del Meazza di Milano contro l'Inghilterra, Ciro Immobile non è disponibile anche per la trasferta della Nations League a Budapest, dove l'Italia affronterà l'Ungheria. Il centravanti della Lazio non fa parte della comitiva azzurra che, da Fiumicino, è partita alla volta di Milano-Malpensa da dove poi raggiungerà la capitale magiara.

