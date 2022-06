Nations League: Croazia e Francia si fermano sull'1-1

ROMA, 06 GIU - Croazia e Francia hanno chiuso sull'1-1 la partita di Nations League giocata a Spalato, valida per la 2/a giornata del gruppo 1. Pareggio giusto con gli ospiti in vantaggio per primi grazie alla rete siglata dallo juventino Rabiot al 7' della ripresa, mentre non sono partiti titolari Karim Benzema, Kylian Mbappé e Antoine Griezmann. Il pari croato porta la firma di Kramaric, su rigore che lo stesso attaccante si era procurato a pochi minuti dal termine. Entrambe le formazioni hanno così evitato un secondo ko: i francesi dopo la sconfitta con la Danimarca, i croati battuti in casa dall'Austria.

