Nations League: disfatta Italia, la Germania vince 5-2

ROMA, 14 GIU - Disfatta per l'Italia, battuta 5-2 dalla Germania in una partita della Nations League giocata a Moenchengladbach. Due reti incassate dagli azzurri già nel primo tempo, con Kimmich e Gundogan su rigore. I padroni di casa sono poi dilagati nella ripresa, con la doppietta di Werner ed il gol di Mueller. Nel finale Gnonto e Bastoni hanno reso il ko un po' meno amaro. Neuer è stato autore di almeno un paio di interventi non banali. Il pesante ko "non modifica nulla nel nostro percorso, abbiamo due partite a settembre, hanno esordito tanti giovani" ha detto il ct Roberto Mancini. "Siamo stati sfortunati in 4-5 occasioni che avrebbero potuto riaprire la partita" ha concluso il commissario tecnico.

