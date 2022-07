Nations League donne: 3-1 alla Sud Corea, Italia alle Finals

ROMA, 01 LUG - L'Italia ha battuto la Corea del Sud a Sofia e staccato il pass per le Finals della Nations League 2022 di pallavolo femminile, in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Grazie alla vittoria sulle asiatiche per 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-19), le campionesse d'Europa in carica hanno ottenuto la qualificazione matematica per l'atto finale con due turni d'anticipo. Contro una Corea del Sud agguerrita, l'Italia della rientrante dall'inizio Miriam Sylla (17 punti) e di una solida Nwakalor (21), ha conquistato la vittoria che vale il passaggio del turno. Domani il penultimo impegno delle azzurre nella capitale bulgara contro le padrone di casa, in attesa di conoscere il nome della loro avversaria nei quarti di finale ad Ankara. "Peccato per il secondo set che ha sporcato un po' quello che abbiamo fatto nella gara - ha dichiarato il ct azzurro, Davide Mazzanti -, abbiamo commesso delle imprecisioni e perso la qualità nelle giocate. Poi recuperarla non è stato semplice considerando anche che qualcuna delle ragazze era al debutto o non aveva giocato molto. Però devo dire che la squadra mi è piaciuta e sono felicissimo di aver conquistato un'altra vittoria importante per la classifica e il ranking".

