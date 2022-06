Nations League donne: terza vittoria per l'Italia

ROMA, 17 GIU - Terzo successo consecutivo per le azzurre nella Pool 3 di Nations League di pallavolo in corso a Brasilia. Reduce dal successo al tiebreak con la Repubblica Dominicana, l'Italia ha battuto la Germania 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) a nemmeno 24 ore dalla lunga sfida in campo con le dominicane. Successo preziosissimo per le campionesse d'Europa in carica, trascinate da una super Egonu (22 punti), in corsa per un posto alla Final 8 in programma a luglio ad Ankara. "Oggi le cose hanno funzionato meglio approcciando bene al match - ha dichiarato il ct, Davide Mazzanti -, le gambe hanno girato meglio e il gioco è stato di un altro livello. Abbiamo ottenuto tre vittorie che per noi sono fondamentali". Domani le azzurre chiuderanno la pool di Brasilia affrontando le padrone di casa, in una sfida attesa nella capitale che richiamerà all'Arena Nilsen Nelson circa diecimila spettatori. "Affronteremo il Brasile in una bolgia rendendo l'atmosfera in campo speciale. Sarà una partita bellissima da giocare in un palasport dove anche da avversario sei rispettato e applaudito", ha commentato il ct.

