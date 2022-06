Nations League: emozione Gatti, vivo per queste partite

ROMA, 11 GIU - ""Giocare una partita del genere, con giocatori che partecipano alla Champions League, è un'emozione stupenda: mi auguro mille di questi giorni. Abbiamo fatto una grande gara: nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti e siamo riusciti a non prendere gol". E' la prima impressione di Federico Gatti al debutto con la Nazionale in Nations League contro l'Inghilterra. "Io in campo non guardo in faccia nessuna. Devo stare sempre concentrato, io vivo per queste partite, sono giocatori fortissimi ho dato il mio massimo. Una dedica? Alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono sempre vicini"

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA