Nations League: Flick, con Italia tornano Rudiger e Gnabry

ROMA, 13 GIU - "Per questa partita contro l'Italia potrò avere di nuovo a disposizione Rudiger e Gnabry". Lo ha detto il ct della Germania Hansi Flick alla vigilia della sfida di Nations League contro gli azzurri. Nel precedente match, quello con l'Ungheria, Gnabry era stato indisponibile per un problema muscolare, mentre Rudiger aveva goduto di un turno di riposo. Ora tornano, e Flick fa capire che li manderà in campo domani a Moenchengladbach. "Le vittorie sono sempre importanti - ha spiegato Flick, imbattuto da quando ha assunto la guida tecnica della nazionale tedesca (12 partite) - perché aumentano la fiducia del gruppo. E quindi sarebbe bene se domani i nostri sforzi fossero ricompensati. Ripeto, se vinci credi sempre di più nelle tue qualità".

