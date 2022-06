Nations League: Germania-Italia, nuova sfida a Moenchengladbach

ROMA, 13 GIU - L'Italia arriva imbattuta al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro la Germania dopo il pareggio di Bologna. Domani sera si gioca a Monchengladbach, e anche per questo le quote Snai sono dalla parte del segno 1, in lavagna a 1,75, con i tedeschi reduci da tre pareggi e decisi a prendersi i primi tre punti. Gli Azzurri partono dietro: il pareggio è a 3,80, mentre la seconda vittoria della Nazionale dopo quella sull'Ungheria sale a 4,50. A Bologna finì 1-1 e un nuovo pareggio permetterebbe all'Italia di tenere dietro la Germania nel primo ciclo di partite, dato che le ultime due sono in programma a settembre. La classifica vede gli azzurri davanti con 5 punti, seguita da Ungheria con 4, Germania con 3 e Inghilterra con 2. La quota per l'Italia qualificata alle Finals di giugno 2023 è scesa ancora, da 2,55 a 2,35; la Germania è subito dietro a 2,50, con l'Inghilterra a 3,75 e l'Ungheria a 35.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA