Nations League: il Kosovo vola con Muriqi, Nordirlanda ko

ROMA, 09 GIU - Nella Lega C della Nations League, che proponeva quattro partite, relativamente al Gruppo 2, vittoria della Grecia in casa contro Cipro per 3-0 (gol di Bakasetas all'8' pt, di Pavlidis al 20' pt, di Limios al 3' st) e del Kosovo per 3-2 a Pristina contro l'Irlanda del Nord. Padroni di casa in vantaggio con Muriqi su rigore al 9' pt, raddoppio di Bytyqi al 19' pt e poi ancora il laziale Muriqi al 7' st, dopo che Lavery aveva accorciato le distanze per gli ospiti al 45' pt. Nel finale gol di Ballard al 38' st. In classifica Grecia punti 9, Kosovo 6, Irlanda del Nord e Cipro 1. Nell'altro girone (4), il nuovo acquisto del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia (17' st), permette alla 'sua' Georgia di rimanere in vetta alla classifica, battendo la Macedonia del Nord per 3-0. Oltre all'ex Rubin Kazan vanno a segno anche Zivzivadze (7' st) e Kiteishvili (39' st). In classifica Georgia punti 9, Macedonia del Nord 4, Bulgaria 2, Gibilterra 1. Infine, nel Girone D2, l'Estonia è andata a vincere sul campo di Malta per 2-1, con le reti di Vassiljev al 21' pt e Anier al 49' st. Per i padroni di casa autogol di Hein all'11' st; nel primo tempo Teuma ha fallito un rigore al 15'. In classifica Estonia punti 6, Malta 3 e San Marino 0.

