Nations League: Italia, Immobile out contro l'Inghilterra

MILANO, 23 SET - Niente sfida in Nations League contro l'Inghilterra per Ciro Immobile. Il centravanti dell'Italia e della Lazio non è stato inserito nella lista dei convocati pubblicata dall'Uefa sul proprio sito e salterà quindi la gara di questa sera a San Siro. Al suo posto per partire titolare è pronto l'attaccante del West Ham Gianluca Scamacca. Le condizioni di Immobile saranno valutate verso la prossima sfida della nazionale, in programma lunedì in casa dell'Ungheria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA