Nations League: Italia-Inghilterra sfida decisiva per Finals

ROMA, 22 SET - A distanza di tre mesi dalla brutta sconfitta in Germania, riprende il percorso dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Venerdì sera, a San Siro, gli azzurri affrontano l'Inghilterra in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alle Finals, e che precede l'ultimo impegno nel girone di lunedì in Ungheria. Se l'Italia è pienamente in corsa per il primo posto, l'Inghilterra con due soli punti in quattro partite è a un passo dall'eliminazione: le quote Snai, però, danno favorita la squadra di Southgate, con il «2» a 2,55; la vittoria dell'Italia è 2,85, con il pareggio a 3,20. Secondo le previsioni, sarà una partita con pochi gol: l'Under domina a 1,60, con l'Over a 2,20. Più equilibrio tra Goal (1,88) e No Goal (1,83). All'andata, a Wolverhampton, finì 0-0: un altro pareggio senza reti si gioca a 8,25. In cima alla classifica dei possibili marcatori di Italia-Inghilterra c'è Harry Kane, in lavagna a 2,75; a seguire Ciro Immobile a 3,00, con il terzetto formato da Sterling, Toney e Abraham a 3,50, seguiti da Scamacca a 3,75. Stessa gerarchia anche nelle quote per il primo marcatore: Kane a 5,25, Immobile a 6,00. A due giornate dalla fine del girone, la classifica del Gruppo 3 della Lega A vede in testa l'Ungheria con 7 punti, seguita dalla Germania con 6, dall'Italia con 5 e dall'Inghilterra con 2. Nelle quote Snai per la vincente del girone, però, comandano i tedeschi a 1,60, con l'Italia a 3,20, l'Ungheria a 5,00 e l'Inghilterra a 100. Sulla lavagna per la vincente della Nations League, infine, in testa c'è l'Olanda a 4,50, con la Spagna a 5,00 e la Germania a 6,00: Italia campione a 10, al pari del Portogallo.

