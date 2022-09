Nations League: Jorginho, siamo sulla strada giusta

ROMA, 25 SET - "Contro l'Inghilterra ho sentito qualcosa di diverso. dobbiamo continuare così, con determinazione e voglia di vincere ma anche con la capacità di soffrire, siamo sulla strada giusta". Così il centrocampista dell'Italia Jorginho alla vigilia del match di Nations League a Budapest contro l'Ungheria. "Dobbiamo ritrovare quello spirito che ci ha portato tante vittorie, imparando da tutto, anche dalle delusioni - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport riferendosi alla mancata qualificazione ai Mondiali -. Vincere in nazionale, poi è ancora più bello". Il giocatore del Chelsea ha anche ribadito il suo impegno in un gruppo che si sta via via ringiovanendo e che ha in lui e altri, come Bonucci, una sorta di guida: "E importante avere un gruppo di giocatori su cui contare, che fanno tutto il possibile per aiutare la squadra e vincere le partite, vale per me è anche per Leo, ma le scelte spettano al ct. Quando saremo chiamati, sarà sempre così", ha concluso Jorginho.

