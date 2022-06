ROMA, 09 GIU - Serata poco fortunata per le due squadre scandinave del Girone B4 della Nations League. La Norvegia, allo stadio Ullevaal di Oslo, viene fermata sullo 0-0 dalla Slovenia; va peggio alla Svezia, sconfitta in casa - nella Friends Arena di Solna - dalla Serbia per 1-0. Decide il match il gol di Luka Jovic al 48' pt. In classifica Norvegia punti 7, Serbia 6, Svezia 3 e Slovenia 1.

